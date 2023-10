Ante spremio iznenađenje za kandidatkinje i pobrkao imena: 'I ja tebe volim'

Ante je stigao iz trgovine dok su Milena i Lena sjedile vani za stolom. Milena rekla farmeru da su ga očekivale. "Moram i ja malo odmoriti od vas", komentirao je on. Pitao ih je da li im je nešto nedostajalo dok ga nije bilo.

"I ja tebe volim", rekla je Milena. "Brate mili, valjda mnogo žena prolazi kroz život pa onda ne mogu sve popamtiti", pravdao se farmer.

Odlučio je zadati kandidatkinjama pripremu ribe, a kojoj bude najbolje išlo, imat će prednost u ostanku na imanju kad dođe red na izbacivanje. "Ja sam se sva naježila", rekla je Milena. Klari nije bilo jasno gdje prolazi ako će joj dobro ići pripremom ribe.

"To nekad izgleda i slatko, nekad i naporno", komentirala je Lena. "Znači, od danas kreću iznenađenja koja će trajati. Pa će vjerojatno odustajati same jedna pa druga dok ne dođemo do kraja", istaknuo je Ante.

