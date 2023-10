Ante za RTL.hr otkrio skriveni talent: 'Izrezbarit ću Marka Livaju, on je za mene ljubav'

U showu 'Ljubav je na selu' predstavio se i Ante Munitić (44) iz mjesta Donja Banda na Pelješcu. Munitić je električar po struci, a posjeduje konobu te vinograd u kojem provodi vrijeme kada, kako kaže, želi odmoriti živce. Ima mnogo interesa, a za RTL.hr je ekskluzivno otkrio kako obožava rezbariti. On je majstor tog zanata.

"Ubrao sam deblo maslina i uvijek sam volio rezuckati. To mi je gušt i tako smirujem živce. Uhvatim se na to i onda sam odlučio napraviti staricu koja nosi breme. Krenuo sam malo po malo. To nije rad za svaki dan, moraš biti odmoran, da smiriš živce", rekao je i pokazao svojih ruku djelo."Ovo što sam radio potrošio sam dvije i pol do tri godine. Bez ikakvog pritiska", naglasio je.