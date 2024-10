Antoneli nije jasan Tonijev odnos s Valentinom: 'Kao da je pas'

Antonela je komentirala da Valentina ima neki problem s njom. "Ima neki pik na mene i čitavo vrijeme me podbada u vezi nečega", istaknula je. Valentina je priznala da je živcira kad su ostale kandidatkinje oko njega i Tonija. "Živcira me to što nismo sami, što nismo zajedno. Moram se naviknuti da je sad to taj period gdje su i ove dvije cure. Jednostavno ne možemo biti toliko sami", objasnila je.