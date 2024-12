Antonija o velikom razočaranju zbog Zlatka: 'Mislila sam da je dobar i inteligentan čovjek'

Zlatko i Antonija progovorili su o svom odnosu pred voditeljicom Anitom Martinović i kandidatima 'Ljubav je na selu' . Farmer je istaknuo da je on temperamentan muškarac. "Zlatka sam ja upoznala prve dane potpuno drukčijeg, ali pokazao je svoje lice na farmi. Tu me je totalno odbacio", rekla je Antonija.

"Ja nisam htio prijeći preko tih nekih stvari jer ne mogu vjerovati da se to može događati ženama u tim nekim godinama", komentirao je Zlatko. Anita ga je pitala zar ne misli da su on i kandidatkinje u nekoj dobi u kojoj su promjene teže te da se sigurno ni on ne želi mijenjati, a ni one.

"Ovdje je situacija bila drugačija. Antonija je to krivo shvatila. Ja sam rekao kad je jedan na jedan da je to druga priča, a druga je to bila priča s tri, četiri", istaknuo je Zlatko. Anitu je zanimalo je li Antonija doživjela farmerovu nježniju stranu kad su bili jedan na jedan na romantičnom putovanju.