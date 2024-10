Antonija za RTL.hr o farmeru Zlatku: 'On se stvarno ne zna ponašati'

Antonija je došla na Zlatkovu farmu kao zlatna djevojka, a onu je od početka favorizirao. Ipak, s vremenom se njihov odnos počeo "hladiti", a sada je ona za RTL.hr komentirala farmera i njegovo ponašanje.

"Zlatkovo stalno pričanje o intimnim odnosima me odbacuje od njega. Mičem se od njega. Izgubila sam povjerenje u njega. Bio mi je dobar kad sam ga upoznala, a razočarao me na farmi. Govori da pogrešno razumijem nešto, a nije tako. Stalno naređuje nama tri ženama. Ja desno, on lijevo", ispričala je Antonija.