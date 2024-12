Antonija za RTL.hr o putovanju sa Zlatkom: 'Predobra sam i pružam druge prilike, to mi je greška'

Antonija je pristala na romantično putovanje sa Zlatkom nakon njegove isprike, a našli su se u Novalji na Pagu. Odnos između njih se sada čini mirniji te joj je farmer prepustio i biranje sobe u hotelu. Antonija je za RTL.hr komentirala svoj odnos sa Zlatkom i njegovo ponašanje te je objasnila zašto je pristala otići na putovanje.

"Na putovanju se sve smirilo, a otišla sam na putovanje jer sam žena koja prebrzo popusti. Naglo skočim, brzo pustim. To mi je greška, predobra sam i pružam druge prilike. Bilo mi je teško nakon nove svađe s njim, ali kad sam prespavala i on se ispričao, odlučila sam popustiti. Popustila sam zbog dobrote. Odmah sam i postavila granice i rekla mu da je to sve prijateljski", ispričala je.