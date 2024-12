Antonija za RTL.hr o Zlatkovom ponašanju: 'Sve radi kontra nas, on ne zna suđe oprati'

Antonija i Zlatko imali su razgovor nasamo te je njega zanimalo kakvo ona ima mišljenje o njemu. Antonija je rekla farmeru da previše viče i kritizira, a on se požalio da ne čiste kuću i kupaju se jednom tjedno. Nakon toga su se posvađali. Antonija je za RTL.hr komentirala svađu sa Zlatkom i njegovo ponašanje.

"Ono što je rekao o kupanju je bezobrazno. Mi smo odvojene od njega u sobama i ne zna kupamo li se ili ne. Jednom je Blanka rekla da ide oprati samo noge i sad smo sve ispale prljave. Ako neću ja biti čista, tko će. Ja inače živim 60 metara od mora i imam kuću s četiri kupaonice. Naravno da se redovito perem. Svatko ima svoje navike i zdravlje i higijenu. Ja to nikad tako ne bih pričala kao što je on", ispričala je.

Požalila se da ih Zlatko nije iznenadio nikakvim lijepim izletom. "Nije nas nigdje odveo, ni na sladoled ni ništa, samo smo stalno radile. Nikada nije predložio neki izlet ili nešto. Sve radi kontra nas. On ne zna suđe oprati. On će meni nešto govoriti, ženi koja sam bila izvan Hrvatske, vidjela sam svijeta i kulture i odgojila dvoje djece. Vrijeđa i Blanku i mene, a ja to ne dopuštam", istaknula je Antonija.