Apsolutna modna ikona! Đurđa iz 'Ljubav je na selu' ne prestaje oduševljavati

Iako je gledatelje pred malim ekranima osvojila svojom izravnošću i beskompromisnim stavom u 18. sezoni showa 'Ljubav je na selu', Đurđa je nakon završetka snimanja nastavila nizati simpatije javnosti - i to u ulozi prave modne ikone.

Bilo da se pojavljuje pred televizijskim kamerama ili objavljuje trenutke iz svakodnevnog života na društvenim mrežama, umirovljena ekonomistica redovito održava modne lekcije.