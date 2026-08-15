Apsolutna modna ikona! Đurđa iz 'Ljubav je na selu' ne prestaje oduševljavati

Iako je gledatelje pred malim ekranima osvojila svojom izravnošću i beskompromisnim stavom u 18. sezoni showa 'Ljubav je na selu', Đurđa je nakon završetka snimanja nastavila nizati simpatije javnosti - i to u ulozi prave modne ikone.
Bilo da se pojavljuje pred televizijskim kamerama ili objavljuje trenutke iz svakodnevnog života na društvenim mrežama, umirovljena ekonomistica redovito održava modne lekcije.
Modni odabiri koji privlače sve poglede
Đurđa od samog početka ne skriva svoju strast prema upečatljivim odjevnim kombinacijama. Od živopisnih sakoa s cvjetnim uzorkom, preko efektno usklađenog nakita i prepoznatljive frizure, pa sve do opuštenih ljetnih izdanja - njezin ormar skriva komade na kojima bi joj pozavidjele i znatno mlađe ljubiteljice mode.
Na svojoj najnovijoj objavi na Instagramu Đurđa je ponovno podigla ljestvicu. Pozirajući na kamenom zidu u svježoj plavo-bijeloj kombinaciji, s rukom u kosi i tamnim sunčanim naočalama, još je jednom potvrdila da vlada manekenskim pozama i prirodnim šarmom.
Stav kojem godine ne mogu ništa
Nakon karijere u financijskom sektoru, Đurđa u mirovini živi punim plućima - snima reklame, statira u filmovima i serijama te radi kao promotorica. Njezina nepresušna energija, osmijeh i odvažne modne kombinacije najbolji su dokaz da prava elegancija i samopouzdanje s godinama samo dobivaju na vrijednosti.