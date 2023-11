Azra i Jožef se upustili u avanturu pa je ona zaključila: 'Hrabrije su žene od muškaraca'

Jožef je otkrio Azri da ne zna plivati. "To je problem", istaknuo je. "Hrabrije su žene od muškaraca. To je uvijek bilo. Neće muškarci nikad priznati da su žene hrabrije", rekla je Azra. U jednom trenutku se popela na dasku i pala u more.

Jožef je priznao da je Azra bila hrabrija.

Show 'Ljubav je na selu' gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'LJUBAV JE NA SELU':