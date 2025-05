Azra iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr otkrila: 'Javljaju mi se muškarci, ali nisu ono što tražim'

Azra je u dvije sezone 'Ljubav je na selu' tragala za srodnom dušom, a činilo se da je to to sa slovenskim farmerom Jožefom, no njihovi putevi su se razišli nakon završetka showa. Sada je za RTL.hr otkrila ima li novosti u njezinom ljubavnom životu i javljaju li joj se muškarci.

"Dobro sam. Kod mene nema ništa od ljubavi, sama sam, ali i puno radim pa trenutno nemam vremena za ljubavni život. Ipak, nadam se da ću si naći srodnu dušu", rekla je.