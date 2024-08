Azra se vraća u 'Ljubav je na selu', a ovako je završila njezina priča s Jožefom: Tvrdili su da je ovo problem!

Istaknula je da se ne boji konkurencije. "Dobro se nosim s konkurencijom. Kad su one mene vidjele, one su se prepale", našalila se.

"Ima ljubavi, ali nije to to. Treba malo još", zaključila je Azra. "Mislim da smo nas dvoje savršen par", komentirao je farmer.

"Sada imam normalan život. Vratio sam se u rutinu, opet sam sam. S Azrom nije bilo ništa na kraju, malo sam povrijeđen. Čovjek se trudi, a na kraju ništa. Ja sam je zvao i ona se ne javlja. Čak smo se dogovorili za wellness, a onda mi je rekla da ipak neće ići savmnom. Mislim da nije zainteresirana za mene. Malo me to povrijedilo. Da joj je stalo do mene, ona bi išla. Nakon toga se više nije javila kada sam je zvao", ispričao je farmer.

Azra je rekla svoju stranu priče. "Između mene i Jožefa nema ništa, ne zove me niti smo prijatelji. Znači da mu nije stalo do mene. On je takav čovjek, ja tu ne mogu ništa. To je istina", ispričala je Azra.

Show 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'LJUBAV JE NA SELU':