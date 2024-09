Azra za RTL.hr o Darkovoj burnoj reakciji: 'Žao mi je što se nisam prijavila za drugog farmera'

Azrin i Darkov prvi susret u 'Ljubav je na selu' nije baš prošao dobro. Naime, Azra je pitala farmera kako mu je na poslu i kakva je zarada. "Zarada je nebitna. Ja imam malo drugačiji sistem posla i zarade. To je uopće nebitno", odgovorio je Darko.

Priznao je da mu se nije svidjelo to njezino pitanje. "Kada me pitala koliko zarađujem, to me jako pogodilo. Znači da ona nije došla radi ljubavi nego radi svog nekakvog interesa. 'Ajde, našla sam nekog tko radi izvan granica Hrvatske.' Taj sam ja", komentirao je Darko.