Azra za RTL.hr o odnosu s Jožefom i Amrinim izjavama: 'Naša veza ne ovisi o njoj'

Jožef me jako iznenadio na romantičnom putovanju. Ruže su nešto posebno.. baš ugodno iznenađenje. Smatram da svaki muškarac treba poštovati svoju djevojku i da bi joj trebao svakog dana priređivati iznenađenja kako bi se osjećala što voljenijom.

Jesu li se kod vas pojavili osjećaji prema Jožefu? Vidite li budućnost s njime?

Kod mene se zasad nisu dovoljno osjećaji pojavili. On ne trudi dovoljno. Čovjek kada je zaljubljen, treba to na neki način i pokazati.

Kako komentirate Amrinu izjavu da vi i Jožef nemate neku budućnost? Rekla je da vaša veza možete potrajati tek nekoliko mjeseci?

Na Amrinu izjavu neću ništa reći. Naša veza ne ovisi o njoj niti o njenim izjavama nego je isključivo naša stvar. On se kao muškarac treba više potruditi i iskoristiti vrijeme kako bi me osvojio i dokazao da me zaslužuje.