Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Ljubav je na selu

Azra za RTL.hr otkrila što stoji iza videa prosidbe: 'U vezi sam, on mi izmamljuje osmijeh'

Azra je za RTL.hr progovorila o videu prosidbe i svom ljubavnom životu

RTL.hr
10.08.2025 07:00

Azra iz 'Ljubav je na selu' nedavno je pratitelje na društvenim mrežama zaintrigirala videom u kojem je pokazala prostor ukrašen lampicama, crvenim tepihom te natpis "udaj se za mene" na engleskom jeziku. Također, u videu je prikazan i buket crvenih ruža, ali i crvena kutijica s prstenom. Azra nije napisala ništa u opisu objave, a u komentarima su joj pristigle čestitke.

Azra Kitić
Azra Kitić FOTO: Instagram

Sada je za RTL.hr otkrila o kakvom se videu radi te je progovorila o svom ljubavnom životu. "Video koji ste vidjeli zapravo je nastao u sklopu mog poslovnog angažmana – riječ je o kreativnom projektu u kojem smo željeli prenijeti publici onu iskrenu, filmsku emociju", objasnila je Azra. 

Azra Kitić
Azra Kitić FOTO: Facebook

Komentirala je svoju trenutnu ljubavnu situaciju. "A što se mog privatnog života tiče, mogu samo reći da u njemu postoji netko tko mi svakodnevno izmamljuje osmijeh i čini da i obični trenuci postanu posebni. Neke priče su ljepše kada ih srce čuva samo za sebe", ispričala je. 

Tajnovita Azra otkrila je i da li je u vezi. "Da, u vezi sam", rekla je. 

Propuštene epizode nove sezone 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE EPIZODU PODCASTA 'SPILL THE TEA' S ANITOM MARTINOVIĆ:

azra kitić ljubav je na selu
Ljubav je na selu

Sjećate li se Ivana Damijanića iz 'Ljubav je na selu'? Zaljubio se u Donu, a ona ga je ostavila pred kamerama

Ljubav je na selu

Čuju se svadbena zvona? Azra iz 'Ljubav je na selu' iznenadila romantičnim videom, pristižu joj čestitke: 'Neka ćeš se i ti udati'

Moglo bi te zanimati

Čuju se svadbena zvona? Azra iz 'Ljubav je na selu' iznenadila romantičnim videom, pristižu joj čestitke: 'Neka ćeš se i ti udati'

Azra nikako da nađe srodnu dušu, a sada je prizorom sa snimanja 'Ljubav je na selu' oduševila pratitelje: 'Wow, jedinstvena si'

Azra iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr otkrila: 'Javljaju mi se muškarci, ali nisu ono što tražim'

Azra se vraća u 'Ljubav je na selu', a ovako je završila njezina priča s Jožefom: Tvrdili su da je ovo problem!

Ne odustaje od ljubavi! Azra Kitić u 17. sezoni opet traži farmera: 'Treba mi muškarac na kojeg se mogu osloniti'

Azra iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o svom rođendanskom slavlju: 'Moje želje se uvijek ostvare'