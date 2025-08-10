Azra za RTL.hr otkrila što stoji iza videa prosidbe: 'U vezi sam, on mi izmamljuje osmijeh'

Azra iz 'Ljubav je na selu' nedavno je pratitelje na društvenim mrežama zaintrigirala videom u kojem je pokazala prostor ukrašen lampicama, crvenim tepihom te natpis "udaj se za mene" na engleskom jeziku. Također, u videu je prikazan i buket crvenih ruža, ali i crvena kutijica s prstenom. Azra nije napisala ništa u opisu objave, a u komentarima su joj pristigle čestitke.

Sada je za RTL.hr otkrila o kakvom se videu radi te je progovorila o svom ljubavnom životu. "Video koji ste vidjeli zapravo je nastao u sklopu mog poslovnog angažmana – riječ je o kreativnom projektu u kojem smo željeli prenijeti publici onu iskrenu, filmsku emociju", objasnila je Azra.

Komentirala je svoju trenutnu ljubavnu situaciju. "A što se mog privatnog života tiče, mogu samo reći da u njemu postoji netko tko mi svakodnevno izmamljuje osmijeh i čini da i obični trenuci postanu posebni. Neke priče su ljepše kada ih srce čuva samo za sebe", ispričala je.

Tajnovita Azra otkrila je i da li je u vezi. "Da, u vezi sam", rekla je.

