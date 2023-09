Bahra i Ranka napale Stjepana, a Mijo rođaku htio 'namjestiti' Katu: 'Da malo razbije tu njenu zaljubljenost'

''Mislim da bi me Milena željela u svojoj sobi'', bio je siguran farmer dok je Milena po podovima tražila ima li koji tajni tunel koji vodi sve do Antina kreveta.

Smilju je brinulo što soba u kojoj će spavati nema ključ, no farmer ju je uvjeravao da se nema oko čega brinuti: ''Ako one uđu u sobu, to je kod mene zaključana soba. Nema ulaženja, mogu biti sigurne milijun posto''.

''Ante je osoba koja neće reći što mu smeta, nego će trpjeti ta peckanja i podbadanja. Dokle će imati te debele živce za to, to zbilja ne znam!'' zaključila je Lena.

''Posteljina nije osvježena, trebalo je iznajmiti domaćicu koja će urediti to, oprati... Pogledajte prozore! To nema nikakvog smisla niti reda'', Bahra je bila najglasnija.

''Ja sam čekao da vi dođete i to napravite'', kazao je farmer, što ih je još više razljutilo, no bio je posramljen i ispričao im se. Ranka i Bahra uhvatile su se metle i uredile si sobe.

Luka se trudio približiti Kati, no ona se nije dala jer nitko joj nije kao Mijo.

''Baš ste lijepi par'', zezala ju je Brankica, koja je pred njom ponovno ljubila Miju.

''To mi jedino smeta, to što on ljubi mene i nju. To mi je malo nepristojno. Ako se već ljube, zamolila bi ih da se ljube tamo gdje nitko ne vidi, a ne pred svima''.