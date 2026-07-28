Bahra iz 'Ljubav je na selu' postala plavuša: Nova frizura sve je oduševila

Bahra Zahirović (60), jedno od najprepoznatljivijih lica RTL-ova showa 'Ljubav je na selu', ponovno je privukla pažnju javnosti. Ovoga puta razlog nije njezin televizijski nastup, već promjena imidža kojom je oduševila pratitelje na društvenim mrežama.

Bahra je svoju prepoznatljivu frizuru zamijenila dugom plavom kosom, a brojni pratitelji zasuli su je komplimentima, ističući da izgleda svježije, mlađe i zrači novom energijom.