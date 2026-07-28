Bahra iz 'Ljubav je na selu' postala plavuša: Nova frizura sve je oduševila

Bahra Zahirović (60), jedno od najprepoznatljivijih lica RTL-ova showa 'Ljubav je na selu', ponovno je privukla pažnju javnosti. Ovoga puta razlog nije njezin televizijski nastup, već promjena imidža kojom je oduševila pratitelje na društvenim mrežama.
Bahra je svoju prepoznatljivu frizuru zamijenila dugom plavom kosom, a brojni pratitelji zasuli su je komplimentima, ističući da izgleda svježije, mlađe i zrači novom energijom.
Ipak, iza novog izgleda krije se puno ozbiljnija životna priča. Dok uživa u pozitivnim reakcijama na svoj imidž, Bahra se istovremeno suočava s velikim životnim izazovom koji želi napokon riješiti.
Uoči 61. rođendana, koji će proslaviti 4. kolovoza, odlučila je pokrenuti humanitarnu akciju pod nazivom "Bahrin rođendanski san: Pomozite mi da ostvarim svoj dom!", s nadom da će uz pomoć ljudi dobra srca napokon riješiti svoje stambeno pitanje.
U emotivnoj objavi iskreno je priznala kako velik dio mjesečnih primanja odlazi na podstanarstvo te da, unatoč zaposlenju, ne ispunjava uvjete za stambeni kredit. Naglasila je da ne traži luksuz, već samo skroman i siguran dom u kojem bi mogla mirno živjeti sa svojim kućnim ljubimcima.