Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Ljubav je na selu

Bahra iz 'Ljubav je na selu' slavi 61. rođendan, a ima samo jednu želju: 'Ne sanjam luksuz, već svoj mali, topli dom'

Omiljena bivša kandidatkinja RTL-ova reality showa 'Ljubav je na selu', Bahra Zahirović, danas slavi svoj 61. rođendan. I dok mnogi u ovo vrijeme razmišljaju o slavljima i velikim poklonima, Bahra je odlučila otvoriti dušu i progovoriti o svojoj najvećoj, dosad neostvarenoj želji

RTL.hr
04.08.2026 09:00

Bivša kandidatkinja RTL-ova showa 'Ljubav je na selu', Bahra Zahirović, odlučila je uoči svog 61. rođendana javno podijeliti najveću životnu želju. Umjesto rođendanskih poklona, zamolila je ljude za pomoć kako bi napokon ostvarila ono o čemu dugo sanja - vlastiti dom.

Pod nazivom "Bahrin rođendanski san: Pomozite mi da ostvarim svoj dom!" pokrenula je humanitarnu kampanju u kojoj je iskreno progovorila o financijskim teškoćama s kojima se godinama suočava.

"Dok mnogi u ovo vrijeme razmišljaju o slavljima i velikim poklonima, moja je rođendanska želja puno skromnija. Moja jedina želja je sigurnost - moj mali, topli, 'zauvijek dom'", napisala je emotivna Bahra.

Bahra, Ljubav je na selu
Bahra, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Zbog visokih stanarina i malih primanja ne može do kredita

Objasnila je kako, unatoč tome što radi, visoke cijene najma odnose velik dio njezinih primanja, a zbog visine plaće ne može ostvariti uvjete za stambeni kredit. Istaknula je da ne sanja luksuz, već tek skroman dom u kojem bi mogla mirno živjeti zajedno sa svojim kućnim ljubimcima.

Bahra
Bahra FOTO: RTL

Obećala potpunu transparentnost

Bahra je naglasila i kako će, ako se prikupi dovoljno sredstava za kupnju nekretnine, cijeli proces biti potpuno transparentan.

"Javno ću i transparentno dokazati svaku potrošenu donaciju. Podijelit ću svaki korak, ugovor i dokument kako biste vidjeli da je vaša dobrota iskorištena isključivo za moj dom", poručila je.

Na kraju je zahvalila svima koji će pomoći donacijom ili podijeliti njezinu kampanju, istaknuvši kako će joj svaki doprinos biti korak bliže sigurnosti i miru kojem se nada već godinama.

Bahri želimo sretan 61. rođendan i da joj se ova velika želja što prije ostvari!

bahra ljubav je na selu ljubav je na selu
Ljubav je na selu

Pogledajte kako danas uživa Danka koja se u 'Ljubav je na selu' borila za srce farmera Josipa!

Moglo bi te zanimati

Pogledajte kako danas uživa Danka koja se u 'Ljubav je na selu' borila za srce farmera Josipa!

Sjećate se Đurđe iz 'Ljubav je na selu'? Na društvenim mrežama aktivno dijeli svoje modne kombinacije koje su čista inspiracija

Farmer Robert iz 'Ljubav je na selu' doživio prometnu nezgodu: 'Preplašio sam se, ali najvažnije je da smo svi dobro'

Sjećate li se Rive iz 'Ljubav je na selu'? U show se vraćala nekoliko puta, a danas izgleda potpuno drugačije

Sjećate li se Suzane iz 'Ljubav je na selu'? Bila je uvjerena da je upravo ona prava žena za Roberta

Sjećate li se fatalne Viki iz 'Ljubav je na selu'? Plavim očima potpuno je očarala Tomislava

Pročitaj na Net.hr
Za njim uzdišu milijuni žena, a on ljubi samo najveće ljepotice: Kako se mijenjao Bradley Cooper
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon
Atraktivna brineta s oblinama 'od milijun dolara': Fatalna Larsa nikoga ne ostavlja ravnodušnim