Bahra iz 'Ljubav je na selu' slavi 61. rođendan, a ima samo jednu želju: 'Ne sanjam luksuz, već svoj mali, topli dom'

Bivša kandidatkinja RTL-ova showa 'Ljubav je na selu', Bahra Zahirović, odlučila je uoči svog 61. rođendana javno podijeliti najveću životnu želju. Umjesto rođendanskih poklona, zamolila je ljude za pomoć kako bi napokon ostvarila ono o čemu dugo sanja - vlastiti dom.

Pod nazivom "Bahrin rođendanski san: Pomozite mi da ostvarim svoj dom!" pokrenula je humanitarnu kampanju u kojoj je iskreno progovorila o financijskim teškoćama s kojima se godinama suočava.

"Dok mnogi u ovo vrijeme razmišljaju o slavljima i velikim poklonima, moja je rođendanska želja puno skromnija. Moja jedina želja je sigurnost - moj mali, topli, 'zauvijek dom'", napisala je emotivna Bahra.