Bahra iz 'Ljubav je na selu' slavi 61. rođendan, a ima samo jednu želju: 'Ne sanjam luksuz, već svoj mali, topli dom'

Bivša kandidatkinja RTL-ova showa 'Ljubav je na selu', Bahra Zahirović, odlučila je uoči svog 61. rođendana javno podijeliti najveću životnu želju. Umjesto rođendanskih poklona, zamolila je ljude za pomoć kako bi napokon ostvarila ono o čemu dugo sanja - vlastiti dom.
Pod nazivom "Bahrin rođendanski san: Pomozite mi da ostvarim svoj dom!" pokrenula je humanitarnu kampanju u kojoj je iskreno progovorila o financijskim teškoćama s kojima se godinama suočava.
"Dok mnogi u ovo vrijeme razmišljaju o slavljima i velikim poklonima, moja je rođendanska želja puno skromnija. Moja jedina želja je sigurnost - moj mali, topli, 'zauvijek dom'", napisala je emotivna Bahra.
Zbog visokih stanarina i malih primanja ne može do kredita
Objasnila je kako, unatoč tome što radi, visoke cijene najma odnose velik dio njezinih primanja, a zbog visine plaće ne može ostvariti uvjete za stambeni kredit. Istaknula je da ne sanja luksuz, već tek skroman dom u kojem bi mogla mirno živjeti zajedno sa svojim kućnim ljubimcima.
Obećala potpunu transparentnost
Bahra je naglasila i kako će, ako se prikupi dovoljno sredstava za kupnju nekretnine, cijeli proces biti potpuno transparentan.
"Javno ću i transparentno dokazati svaku potrošenu donaciju. Podijelit ću svaki korak, ugovor i dokument kako biste vidjeli da je vaša dobrota iskorištena isključivo za moj dom", poručila je.
Na kraju je zahvalila svima koji će pomoći donacijom ili podijeliti njezinu kampanju, istaknuvši kako će joj svaki doprinos biti korak bliže sigurnosti i miru kojem se nada već godinama.