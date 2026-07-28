Bahra iz 'Ljubavi na selu' uputila apel koji para srce: 'Želim samo svoj dom'

Pod nazivom "Bahrin rođendanski san: Pomozite mi da ostvarim svoj dom!" pokrenula je humanitarnu kampanju u kojoj je iskreno progovorila o financijskim teškoćama s kojima se godinama suočava. "Dok mnogi u ovo vrijeme razmišljaju o slavljima i velikim poklonima, moja je rođendanska želja puno skromnija. Moja jedina želja je sigurnost – moj mali, topli, 'zauvijek dom'", napisala je Bahra.

Objasnila je kako, unatoč tome što radi, visoke cijene najma odnose velik dio njezinih primanja, a zbog visine plaće ne može ostvariti uvjete za stambeni kredit. Istaknula je da ne sanja luksuz, već tek skroman dom u kojem bi mogla mirno živjeti zajedno sa svojim kućnim ljubimcima.