Bahra za RTL.hr poručila Stjepanu: 'Želim ti sve najbolje, no poradi na sebi'

Natjecateljica showa Bahra Zahirović 'Ljubav je na selu' je izdvojila najljepše trenutke boravka kod farmera Stjepana te priznala kako je uživala na moru i u druženju s protukandidatkinjama.

Postoji li neki trenutak u showu koji bi izdvojili kao negativan?

Moram iskreno priznati kako mi je najteži trenutak mog boravka na farmi bio u Samoboru na samom početku, ne bih se vraćala na ružne stvari – to gledatelji mogu sami vidjeti i zaključiti. Ja o tome više ne želim pričati, niti ikoga više prozivati.

Koji bi trenutak na farmi izdvojili kao najljepši?

Definitivno boravak na moru, na Pagu. Najljepše mi je bilo što sam se mogla lijepo okupati – osjetiti slano more koje me toliko okrijepilo i osvježilo. More je ispralo sve negativne emocije koje su se skupile i zadržavale u meni. Bio mi je predivan užitak.