Bahra odigrala izazov 'Nikad nisam' i otkrila: 'Vožnja traktora je bila zanimljiva'

Jeste li ikada kosili travu?

Jesam i to željela naučiti i kosila sam travu s ručnom kosilicom.

Jeste li ikada vozili traktor?

E, moram i to reći, bilo je zanimljivih događaja po učenju vožnje traktora. Isto, tamo je jedan dečko gdje smo mi odrasli, on je već lijepo znao voziti traktor i mene je zanimalo, pa ajde budem ja malo probala. Budi uz mene, daj mi savjete, nauči me i po polju i jesam vozila traktor. Nisam ja sad s traktorom išla nekud daleko, neću lagati, ali me je zanimalo i malo sam po polju vozila, naravno.