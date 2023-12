Bahra za RTL.hr o prvoj ljubavi i idealnom muškarcu: 'Volim kavalira. Ljubav mora ići kroz želudac'

Bahra Zahirović za RTL.hr je progovorila o ljubavi te je otkrila kada je prvi put bila zaljubljena i prisjetila se prvog izlaska na spoj i poljupca. Dala je i nekoliko ljubavnih savjeta za uspješnije veze.

Kad si prvi put bila zaljubljena?

Ja sam u svom životu prvi put bila zaljubljena, ajde recimo, tamo negdje u 16. godini. Bila je to školska, mala ljubav, pusica u lice, zagrljaj, šetnjica malo, odeš na sladoled. Kao dječurlija, ne školarci. Bilo mi je predivno. Na plesnjak smo otišli, u disko smo otišli. Bilo mi je jako, jako lijepo.

Sjećaš li se kako te prvi put pozvao van?

Taj moj prvi dečko mi je rekao: 'Bahra, bilo mi drago ako voliš, hoćemo malo ići prošetati prirodom?' Išli smo u Maksimir, na Gornji grad. Smijuckali smo se pa mi je ubrao onaj mali poljski cvjetić i ubrao mi je jednu tratinčicu pa mi je mahao i rekao: 'Bahrice, ajmo gledati volim, ne volim, trgati laticu po laticu'. To su bila moja prva iskustva. Baš je bilo zanimljivo, onaj novi početak.

Sjećaš li se prvog poljupca?

Prvi sentiš smo zaplesali i onda je on mene zagrlio i samo me iznenadio. Dao mi je prvi poljubac u usta. Pusica u usta, zagrljaj. Bila sam sretna, a i on je bio. Pocrvenili smo oboje. To mi je za pamćenje, jedan trenutak moje prve, početne faze zaljubljivanja.

