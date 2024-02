Bahra za RTL.hr o teškoj financijskoj situaciji: 'Želim se izboriti da imam nešto vlastito pod stare dane'

Otkrila je da posljednje tri godine živi u kući prijatelja koju čuva, odnosno obavlja posao pazikuće. "Dobila sam kuću na čuvanje uz plaćanje režija, neće to trajati dovijeka. Ovo sad nije moje, neizmjerno sam zahvalna što ne plaćam najam. Trudim se. Održavam, pazim na kuću. Sretna sam, no želim se izboriti da imam nešto vlastito pod stare dane", ispričala je Bahra.

Otkrila je i da ima poteškoća s računom za uplatu jer joj je blokiran i ne može otvoriti drugi. "Savjetovala sam se u FINA-i i sa svojom bankom. Ne mogu otvoriti svoj račun drugi jer bi FINA sjela na to. Ovršena sam zbog nekih uređaja, išla sam ususret jednoj osobi. Na kraju su me doveli do toga, do ovrhe. To je bila njihova velika odgovornost. Imam još neki dug zbog toga koji bih morala pokriti, ali savjetuju mi da dam taj broj računa pa kad se pokrije taj iznos može mi tko želi pomoći s kućom", objasnila je Bahra. Zahvalila se i za pomoć Ireni i Ines.

