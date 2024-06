Bahra za RTL.hr o trenucima s Marijanom: 'Dotukla me njegova smrt, bio je dobar čovjek'

icon-close

Bahra se prisjetila lijepih trenutaka provedenih s pokojnim Marijanom Cerovcem i njihovih druženja na njegovoj farmi u 13. sezoni 'Ljubav je na selu'.

"Kad sam to saznala šokirala sam se, toliko me dotaknula njegova smrt... Trebao je doživjeti još puno sretnih godina, možda jedino u nekoj drugoj vezi. Mislim da nije bio sretan. Jednostavno sam jako razočarana da se to dogodilo, bio je jako dobar čovjek. Posljednji puta sam se čula s njim prije godinu dana kad je išao u Ameriku sinu u posjet, još sam se šalila da mi pronađe tamo Amerikanca", ispričala je Bahra i prisjetila se lijepih trenutaka.

icon-expand Bahra i Marijan, Ljubav je na selu FOTO: RTL

"Bilo je jako lijepih događaja kada smo Mara i ja same ostale kod njega... Uvijek smo se do kasno družili i nakon gašenja kamera. Davala sam mu podršku, puno puta se rastužio i plakao ispred nas. Pamtit ću kasna druženja na njegovoj terasi, duga ispijanja jutarnje kave. Mara i ja smo s njim imale zbilja lijepih tema za razgovor. Svidjelo mi se kod njega to što sam imala svoju slobodu i svoj privatan smještaj kod njega - svoj mali apartman. Nije nam se zamjerio ni u jednom trenu, pamtit ćemo te događaje i što nas je ugostio i pozvao na svoju farmu", rekla je, a otkrila je i kako ima veliku želju otići na njegov sprovod.

icon-expand Bahra i Mara, Ljubav je na selu FOTO: RTL