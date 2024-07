Bahri je farmer Stjepan prošle godine ispunio želju pa je odveo na more, a ove godine će to izostati: 'Ne mogu platiti apartman'

Bivša kandidatkinja 'Ljubav je na selu' Bahra Zahirović, koja je u showu bila na nekoliko farmi, ovo je ljeto odlučila posvetiti sebi. Za RTL.hr je otkrila kako će to izgledati.

"Nadam se da ste svi spremni otići na godišnji odmor, gdje god želite – more, planine, inozemstvo. Spremam se na godišnji odmor od 15.7., voljela bih otići na more, ali premala je plaća da bi si mogla priuštiti apartman. No, nadam se da ću si moći to priuštiti. Puno bi mi značilo da se osunčam, okupam, da se nešto lijepo dogodi", rekla je Bahra.

Prisjetila se prošlogodišnjeg ljetovanja s farmerom Stjepanom.