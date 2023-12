Bahra za RTL.hr o prvom Božiću nakon primanja sakramenata: 'Osjećam se nadarena Duhom svetim, sretna sam'

''Svi me zezaju kako mi nedostaje još sakrament ženidbe, no to nikako ne želim. Danas ne znaš tko je kakav, svašta se događa u svijetu, a i ne želim nikome prati gaće - brak i obaveza me ne zanimaju. Imam šanse i prilike, ali nisam za to. Želim biti sama, okružena samo prijateljima i dobrim ljudima. Molim se i posvećujem sebi", otkrila je Bahra.

Također, komentirala je kako i zašto se odlučila na odluku za primanje sakramenata. ''S obzirom da sam tu rođena i da sam naučila takav odgoj: odlazila sam uvijek i na mise i na kamenita vrata - posložila sam si kockice i pomislila zašto ne bih ja sve napokon primila: krštenje, prvu prečest i krizmu'', rekla je Bahra te dodala kako su joj bliski prijatelji kumovi.

Bahra je trenutno zaposlena te se bavi čišćenjem ureda, a i dalje je u kontaktu s pojedinim natjecateljima showa 'Ljubav je na selu'. ''Ponekad razmijenim koju poruku sa Suzanom, Amrom i Rankom tek toliko da se vidi da se nismo zaboravili, a s Irenom popijem i prijateljske kava. Prijateljsku kavu također dogovaram i s Rankom'', rekla je Bahra.

