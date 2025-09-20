Bernarda i Ilija iz 'Ljubav je na selu' su zajedno? Ona objavila prisne fotografije: 'Ima nešto od srca do srca'

Mnogi bivši kandidati 'Ljubav je na selu' ostali su dobrim odnosima pa tako i Bernarda i Ilija. Iako ona nije bila kod njega na farmi već kod Zlatka, sprijateljili su se tijekom snimanja.

Bernarda je na društvenim mrežama podijelila zajedničke fotografije i otkrila kako se družili kod nje u Sabunikama.

"Ima nešto od srca do srca, neka tanka nit. Koja čini naše snove...", napisala je Bernarda uz zajedničku fotografiju.