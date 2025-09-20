Emisije
Ljubav je na selu

Bernarda i Ilija iz 'Ljubav je na selu' su zajedno? Ona objavila prisne fotografije: 'Ima nešto od srca do srca'

Farmer Ilija ostao je s mnogim kandidatkinjama 'Ljubav je na selu' u dobrim odnosima

RTL.hr
20.09.2025 07:00

Mnogi bivši kandidati 'Ljubav je na selu' ostali su dobrim odnosima pa tako i Bernarda i Ilija. Iako ona nije bila kod njega na farmi već kod Zlatka, sprijateljili su se tijekom snimanja. 

Bernarda je na društvenim mrežama podijelila zajedničke fotografije i otkrila kako se družili kod nje u Sabunikama. 

"Ima nešto od srca do srca, neka tanka nit. Koja čini naše snove...", napisala je Bernarda uz zajedničku fotografiju. 

Ilija, Bernarda, Ljubav je na selu
Ilija, Bernarda, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Uživali su na plaži i u mnogim zajedničkim aktivnostima. 

Podsjetimo, Ilija je u showu odabrao Ružu s kojom je otišao na romantično putovanje, no između njih se nije rodila ljubav. Njihov je odnos postao prijateljski i ostali su u kontaktu nakon završetka 17. sezone 'Ljubav je na selu'.

Propuštene epizode nove sezone 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo!

