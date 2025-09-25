Bernarda iz 'Ljubav je na selu' otkrila je li u vezi s Ilijom: 'On je gospodin...'

"Ima nešto od srca do srca, neka tanka nit. Koja čini naše snove...", napisala je Bernarda iz 'Ljubav je na selu' uz zajedničku fotografiju s Ilijom s kojim je je spojila RTL-ova emisija.
Iako su se družili nekoliko dana na moru i objavljivali zajedničke fotografije, izgleda kako između njih nema ništa više od prijateljstva.
"On je gospodin i prijatelj", prokomentirala je Bernarda na društvenim mrežama.
Podsjetimo, Ilija je u showu odabrao Ružu s kojom je otišao na romantično putovanje, no između njih se nije rodila ljubav. Njihov je odnos postao prijateljski i ostali su u kontaktu nakon završetka 17. sezone 'Ljubav je na selu'.
