Bernarda iz 'Ljubav je na selu' otkrila je li u vezi s Ilijom: 'On je gospodin...'

"Ima nešto od srca do srca, neka tanka nit. Koja čini naše snove...", napisala je Bernarda iz 'Ljubav je na selu' uz zajedničku fotografiju s Ilijom s kojim je je spojila RTL-ova emisija.

Iako su se družili nekoliko dana na moru i objavljivali zajedničke fotografije, izgleda kako između njih nema ništa više od prijateljstva.