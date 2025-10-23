Blanka šokirala kvart! Nakon bijega svima poslala video poruku: 'Pobijedila sam vas. Dragi moji, ja sam slobodna'

S ekrana ih je gledalo lice Blanke. S ironičnim osmijehom, Blanka je započela svoj monolog, zahvaljujući se svima koji su zaslužni za njezin odlazak iz kvarta. Posebnu "zahvalu" uputila je Marti i Pauli, koje je očito smatrala predvodnicama kampanje protiv sebe.
"Od dana kad sam došla, naša samoprozvana kraljica se trudila pokazati kako mi u kvartu nije mjesto", izjavila je Blanka u videu, ne skrivajući prezir. Optužbe su bile teške i izravne: "Gazila me, ponižavala i tretirala kao zadnje smeće." Nije štedjela ni ostatak ženskog društva, koje je nazvala "šupljim glavama kokoši", optužujući ih da su se bavile njome isključivo zbog trača, jer je njihov vlastiti život, kako tvrdi, "samo bijedna kopija života njihove kraljice".
Vrhunac poruke bio je Blankin proglas pobjede. Nakon što je iznijela sve osobne uvrede i zamjerke, promijenila je ton u trijumfalan, jasno dajući do znanja da ovo nije bijeg, već oslobođenje. "Sada vas samo želim informirati da sam vas nadigrala. Pobijedila sam vas. Pobijedila sam u toj vašoj odvratnoj igri, unatoč svim vašim izdajničkim potezima", poručila je svojim suparnicama, a zatim uzviknula: "Dragi moji, ja sam slobodna!"
U završnom dijelu obraćanja, sjetila se i onih koji su je profesionalno progonili. "I da ne zaboravim", dodala je s podsmijehom, "pozdravite mi inspektora Rimca i njegovu nadobudnu tuku. Malo mi je žao što neću vidjeti njihove face."
