Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Ljubav je na selu

Blanka šokirala kvart! Nakon bijega svima poslala video poruku: 'Pobijedila sam vas. Dragi moji, ja sam slobodna'

Tijekom sjednice Odbora, svima je na mobitel stigla poruka

RTL.hr
23.10.2025 21:00

S ekrana ih je gledalo lice Blanke. S ironičnim osmijehom, Blanka je započela svoj monolog, zahvaljujući se svima koji su zaslužni za njezin odlazak iz kvarta. Posebnu "zahvalu" uputila je Marti i Pauli, koje je očito smatrala predvodnicama kampanje protiv sebe.

"Od dana kad sam došla, naša samoprozvana kraljica se trudila pokazati kako mi u kvartu nije mjesto", izjavila je Blanka u videu, ne skrivajući prezir. Optužbe su bile teške i izravne: "Gazila me, ponižavala i tretirala kao zadnje smeće." Nije štedjela ni ostatak ženskog društva, koje je nazvala "šupljim glavama kokoši", optužujući ih da su se bavile njome isključivo zbog trača, jer je njihov vlastiti život, kako tvrdi, "samo bijedna kopija života njihove kraljice".

Blanka, Sjene prošlosti
Blanka, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Vrhunac poruke bio je Blankin proglas pobjede. Nakon što je iznijela sve osobne uvrede i zamjerke, promijenila je ton u trijumfalan, jasno dajući do znanja da ovo nije bijeg, već oslobođenje. "Sada vas samo želim informirati da sam vas nadigrala. Pobijedila sam vas. Pobijedila sam u toj vašoj odvratnoj igri, unatoč svim vašim izdajničkim potezima", poručila je svojim suparnicama, a zatim uzviknula: "Dragi moji, ja sam slobodna!"

Sjene prošlosti
Sjene prošlosti FOTO: RTL

U završnom dijelu obraćanja, sjetila se i onih koji su je profesionalno progonili. "I da ne zaboravim", dodala je s podsmijehom, "pozdravite mi inspektora Rimca i njegovu nadobudnu tuku. Malo mi je žao što neću vidjeti njihove face."

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Markom Petrićem

Blanka Sjene prošlosti
Ljubav je na selu

Novi farmer Tomislav za RTL.hr otkriva: 'Ne volim komplicirane žene'

Moglo bi te zanimati

ANKETA Podržavate li Mirinu slijepu ljubav i podršku Blanki unatoč njenim zločinima?

Gledatelji 'Sjena prošlosti' u šoku još jednim Blankinim ubojstvom: 'Ona je serijski ubojica. Totalno je neuračunljiva'

Šokantna smrt! Blanka počinila još jedno brutalno ubojstvo

Andrija pokušao poljubiti Olgu! Ona se uspaničeno povukla: 'Oprosti, ali ja stvarno ne mogu. Nemoj mi zamjeriti'

Uhićenje Karla uzdrmalo Blanku! Miro pištoljem prijetio Šantiću: 'Ti i ja ćemo sada popričati'

Olga i doktor Sever uživali na spoju! Šimun naišao na njih u restoranu - njegov izraz lica govori više od riječi