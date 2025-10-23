Blanka šokirala kvart! Nakon bijega svima poslala video poruku: 'Pobijedila sam vas. Dragi moji, ja sam slobodna'

S ekrana ih je gledalo lice Blanke. S ironičnim osmijehom, Blanka je započela svoj monolog, zahvaljujući se svima koji su zaslužni za njezin odlazak iz kvarta. Posebnu "zahvalu" uputila je Marti i Pauli, koje je očito smatrala predvodnicama kampanje protiv sebe.

"Od dana kad sam došla, naša samoprozvana kraljica se trudila pokazati kako mi u kvartu nije mjesto", izjavila je Blanka u videu, ne skrivajući prezir. Optužbe su bile teške i izravne: "Gazila me, ponižavala i tretirala kao zadnje smeće." Nije štedjela ni ostatak ženskog društva, koje je nazvala "šupljim glavama kokoši", optužujući ih da su se bavile njome isključivo zbog trača, jer je njihov vlastiti život, kako tvrdi, "samo bijedna kopija života njihove kraljice".