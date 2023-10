Branka šokirao dolazak nove kandidatkinje i Ruže koja je otkrila: 'Zvao me svaki dan po 10 puta'

Objasnila je farmeru da je došla kao poklon jer ju je zvao. "Jako lijepo", rekao je Branko. "Kad smo vidjeli Ružu, to je bio šok za nas", komentirala je Riva. "Tko bi se nadao da će se Ružica vratiti. To ni sanjala nisam", rekla je Smilja.

"Za mene je to jedan veliki šok. Kao da mi pao mrak na oči kad sam ugledao Ružu", priznao je Branko. "Vidjelo se da je baš šokiran kad me vidio", rekla je Ruža.

"Pa ne znam kako da vam objasnim. Za mene je to iznenađenje u svakom smislu", odgovorio je. Jadranki je prvi dojam o Branku bio ok. Ruža je komentirala da ju je Branko zvao, ali nije znao da će doći. "Zvao me odmah sutradan nakon što sam izbačena i rekao da se pokajao, da nije to apsolutno mislio. Ispričavao se na sve načine", ispričala je. "Zvao me svaki dan po deset puta", otkrila je Ruža pred svima.

Voditeljica Anita Martinović kasnije se pridružila Branku i njegovim kandidatkinjama. Farmer joj je rekao da mu nije dobro od iznenađenja. "Ljudi, dajte mu šećera i vode", našalila se Anita. "Itekako mu paše što ima sad puno žena oko sebe. To njemu diže ego", istaknula je Smilja.

'Ljubav je na selu' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: