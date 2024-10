Brankica i Anamarija 'grizu' zbog Darka, a on mudro šuti: 'Ja sam žena, vi dvije ste ljubavnice'

Anamarija je pitala Brankicu kako joj se sviđa kod Darka. "Meni? Ja ostajem tu", odgovorila je ona. "Ohoho", komentirala je Gabrijela. "To je to", dodala je Brankica.

"Malo ih bockam da vidim kako još koja diše. Gabica je ok. Ona je sad još ravna crta, ali Ana već grize malo, ajmo reći", komentirala je Brankica kasnije. Objasnila je situaciju Anamariji. "Ja sam žena, vi dvije ste ljubavnice", istaknula je.

"Znači, ti kažeš da si žena, prva žena? Prva žena ti je u takvim zajednicama zapravo zadnja žena", rekla je Anamarija. Shvaćaš? Jer on posvećuje pažnju drugim ženama", komentirala je Anamarija.

Smatra da bi Anamarija htjela nešto s Darkom. "Ona je to i javno rekla da je došla njega osvojiti. I to je to. A sad, hoće li uspjeti", zaključila je Brankica.

