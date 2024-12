Brankica i Anamarija očitale bukvicu Darku: 'Nisam znala da manipuliraš s njom'

"Ja sam se stvarno iskreno iznenadila", priznala je Brankica. "A prije par dana sam ja bila hrpa emocija", rekla je Darku. Istaknula je kako joj je Darko govorio da je ona ta. "Na početku mi je Brankica bila privlačna i to se je vidjelo. To su svi vidjeli, primijetili", komentirao je farmer.

Brankica je ispričala da je govorila Darku da uspori sa svime. "I onda sam osjetio nešto prema Anamariji, a i ona je to osjetila prema i evo, sad je taj ishod koji je", rekao je farmer. Anamarija je naglasila da one žene sve znaju.

Brankica je komentirala kako joj nije jasno da se Darko može tako preokrenuti sa svojim osjećajima. "Ja se ne mogu tako preokrenuti", istaknula je. "Tako je ispalo kako je ispalo", rekao je Darko sa smiješkom.

"I da bi danas zadnje jutro doznala da je isto to njoj radio, da je ona ta. Ne sviđa mi se to od njega", ispričala je Brankica. "Kad si se ti prema meni, ajmo reći, ohladio?", pitala je Darka.

"To znaš i sama", istaknuo je on. Ona je rekla da ne zna. "Onog momenta kad si rekla da bi ti srušila kuću", odgovorio je Darko. Anamarija mu je rekla da je to bilo izgovoreno u trenutku. Brankica je komentirala je Darko to doslovno shvatio.

"Ja se nadam jednoj velikoj ljubavi i da budemo zajedno ostatak našeg života", zaključio je farmer. Anamarija je rekla da nije nju pitao što misli o njihovom odnosu. "Nisam znala da manipuliraš s njom. Nije fer da se tako prema ženama odnosi. Sutra ćeš se opet sprdnuti i nešto drugo će ti biti", rekla je.

"Istina, pogubio sam se", priznao je Darko. Anamarija je komentirala da se ne bi baš borio za nju. "S obzirom da je Darko specijalna biljka, može mu se oprostiti", rekla je. Brankica je poželjela sve najbolje Anamariji i Darku nakon svega.

