Brankica iz 'Ljubav je na selu' blista, javile joj se Rasema i Vesna: 'Jako ti lijepo pristaje'

"Dobar dan, dragi ljudi. Imam neku potrebu da se obratim putem ovog videa budući da ste vidjeli da sudjelujem već treći put u showu 'Ljubav je na selu'. Htjela bih samo, odmah da kažem da me ove gospođe, ove dame koje me kritiziraju, koje pričaju da sam ljenčina, da ne radim ništa, ovo, ono. Samo da vam kažem da me to ništa uopće ne dotiče jer nikome nije zabranjeno da se javi u show. Prema tome, moje drage gospođe, drage dame, ako ste same prijavite se, upoznat ćete stvarno divne ljude, možda se zaljubite, ali može vas biti sram. Ako ste vjernik, morate se malo gore bojati i samo ću reći ovako, karma je stvarno čudo. Ne dotiče me to što pričate za mene. Ja volim sve ljude, sve ih obožavam tako da svi samo i dalje kritizirajte. Ja se samo smijem na to. Idem treći put u show, možda se zaljubim, možda ne. Nebitno, ali idem. Prema tome, samo se vi ljutite. Mogu osjetiti prema nekim izjavama, nekim komentarima da vam pjena ide na usta koliko ste ljubomorne, zločeste. Kako vas Boga nije strah, drage dame. Ne možete mi uzeti ovaj moj osmijeh. Doviđenja", poručila je Brankica.

Show 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'LJUBAV JE NA SELU':