Brankica iz 'Ljubav je na selu' o tragičnom gubitku supruga: 'Doživjela sam veliki stres'

"Smrt mog supruga me jako obilježila. Naglo se razbolio. U sedmom mjesecu sam doznala da je bolestan, a u desetom mjesecu je preminuo. Pitala sam se kako je on mogao umrijeti, bio je zdrav, a nakon njegove sam smrti rekla sam da ću živjeti dan po dan. Imali smo tolike planove, ja sam naslijedila staru kuću koju je on trebao sređivati, a kada je on preminuo, to je sve stalo. Otada živim dan po dan, nemam planove, nemam ništa... vedra sam, vesela, pomažem ljudima koliko mogu i tako sam se izvukla. Idemo polako i što bude, bit će", rekla je tada i dodala:

"Jako sam se razočarala kada mi se to dogodilo. Imali smo odličan brak, jako smo se slagali. To me jako slomilo. Išla sam kod psihijatrice, ona ma izvukla. Tada sam smršavjela deset kilograma. Doživjela sam veliki stres, kao i moja djeca", rekla je.