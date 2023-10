Brankica je ljubomorna na Ružu, a Miroslav dočekao svoje kandidatkinje: 'Nekako sam se i uplašio'

Anita Martinović najavila je pravo iznenađenje. I preostala trojica farmera, Miroslav Dekalić, Tihomir Petrović i Jožef Mastnak dobili su dovoljan broj pisama kako bi nastavili svoju ljubavnu potragu u 'Ljubav je na selu'. No Tihomir je u međuvremenu našao svoju odabranicu pa je odustao od showa.

Anita je bila spremna dočekati Miroslavove djevojke, a prva joj se pridružila Perka u zanimljivoj modnoj kombinaciji.

''Željela sam ostaviti dobar dojam'', poručila je, ''Čula sam da je on miran i onda me to privuklo kod njega''.