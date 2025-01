Brankica je otkrila tko je njezina tiha patnja: 'Meni je on top muškarac'

Otkrila je kakav bi trebao biti njezin princ na bijelom konju. "Princ na bijelom konju, mislim da to ne postoji, ali moj princ na bijelom konju bi trebao izgledati kao naš izbornik Dalić. Mislim, on je meni top muškarac. Izgledom, da se razumijemo. Ja kad vidim one njegove tople oči. Meni oči daju puno te priče. Čovjek ima tople oči. Sretna je njegova žena kraj njega", ispričala je Brankica.

Inače, prisjetila se i svoje prve simpatije. "Naravno da se sjećam svoje prve simpatije. To je bilo u osmom razredu. Mislila sam da sam jako zaljubljena u tu simpatiju. Znam mu i ime, Damir. Mogu slobodno reći. Bila sam toliko zaljubljena. Ja sam njemu kad smo išli u školu.... Mislim da i danas postoje one čokoladice 'volim te' i 'samo ti'. Ja sam to njemu svaki dan kupovala, nisam mogla spavati. Smiješno mi je, ali preko noći mi je nestala ta simpatija i to je to. Slatka je bila ta simpatija", otkrila je.

Propuštene epizode 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'LJUBAV JE NA SELU':