Brankica je proslavila 61. rođendan, a za RTL.hr je otkrila: 'Možda svemir pomogne s ljubavi'

Osvrnula se na poklone. "Svi volimo dobiti poklone, a i darovati druge. Sin mi je poklonio zlatne naušnice koje sam si dugo htjela kupiti. Čuo je kad sam to pričala. Kći mi je kupila narukvicu od bijelog zlata. Nisu trebali, ali hvala im. Slušali su moje želje i pogodili. Planirala sam si to sama kupiti", ispričala je.

"Vidimo se na druženjima ekipe iz 'Ljubav je na selu'. Njemu je u svibnju okrugli, 60. rođendan i mogli bismo doći k njemu, iznenaditi ga. Da smo bliže, češće bismo se vidjeli. Čujemo se i dobri smo prijatelji, slažemo se po pitanju mnogo toga", objasnila je Brankica.

Komentirala je i to što se Mijo nada da će se njihov prijateljski odnos razviti u nešto više. "Svjestan je da neće biti ničega. Rekla sam mu to. Ne bih se ja mogla opustiti s njim nakon svega. Mogao je drugačije. On kaže da je mlađe slađe i eto, jednostavno je sve to tako onda. Ja njemu kažem da mora malo sazrijeti. Traži mlađe, a neće možda moći pratiti tempo", ispričala je.