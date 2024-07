Brankica je s nama podijelila recept za domaću štrudlu od višanja i jabuka: Dobar tek!

Brankica iz 'Ljubav je na selu' ni po ovim vrućinama ne izbjegava kuhanje pa je tako nedavno spekla štrudlu od višanja, a nakon toga i štrudlu od višanja i jabuka. Sada je s nama podijelila recept za ovaj desert.

"Ja štrudlu pripremam s pirovim brašnom, malo manje od pola paketa brašna, malo soli (prstovat), pet žlica ulja. Ja stavim maslinovo ulje i s mlakom vodom napravite tijesto. Pustite 15 minuta da odstoji. Narežem pet jabuka na kockice i stavim pola staklenke višanja i to pomiješam. S rukama onako zgnječim smjesu, vi ne morate. Možete staviti u smjesu i dva vanilin šećera, no ja ne stavljam ništa. Tijesto podijelite na dva komada i razvaljate i stavite pola smjese i rolate, a tako i u drugi dio tijesta stavite smjesu. Stavite to u pećnicu koju ste prethodno uključili na 200 stupnjeva i pazite, naravno da ne zagori. Kad dobije gore zlatnu boju, onako malo jaču, gotovo je. Dobar tek vam želim", objasnila je Brankica.