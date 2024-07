Brankica ne gubi vjeru u ljubav! Mnogi su bili uvjereni da će je odabrati farmer Zvonko, a s Mijom je sve ostalo na prijateljstvu

Brankice se mnogi sjećaju još iz 15. sezone kada je bila na imanju Zvonka Šantalaba. Između njih je bilo iskrica, no Zvonko je na romantično putovanje odlučio povesti Smilju. "Zvonko se boji žena", komentirala je tada Brankica.

"Smilja me od prvog dana nije mogla smisliti. Kada sam vidjela scenu gdje je ona bacila moj poklon, crveni jastučić, baš zločesto. To mi se ne sviđa. Odmah sam osjetila da je ljubomorna, no nije ga uspjela osvojiti", dodala je.