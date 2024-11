Brankica odustala od Darka i prepustila ga Anamariji: 'Ona je jako zagrijana za njega'

"Ne moraš me gledati. Znaš kako izgledam. Možeš i žmiriti", rekla je Anamarija Darku dok su držali ruke jedno kraj drugoga. "Vidjet ćemo jesam li što postigla. Ako ništa ne napravi, ako mi ne kaže direktno što misli, to je to. Onda je tek na meni da li ću ja to prihvatiti", komentirala je svoj odnos s farmerom.

Darko je priznao da se nešto počelo događati između njega i Anamarije. "Ja sam shvatila da Darko nije za mene. Neka probaju se oni dva približiti jer Anamarija je jako za njega zagrijana i ja ću se sa svoje strane povlačiti", otkrila je Brankica.