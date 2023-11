Brankica otkrila Mijinu manu koja ih koči: 'Mora biti po njegovom'

Brankica je rekla farmeru da su sad u godinama u kojima moraju znati što žele. "Mijo voli biti glavni i onda kad bi došla neka žena i htjela ga staviti pod svoje, on to ne da i puca", komentirala je ona.

Mijo je rekao Brankici da mu nisu važne godine nego da ga žena mora osvojiti dušom. "Kako se kaže, mlađa slađa", rekao je farmer. "Branka mi je privlačna. Zašto ne? Godine nisu tako bitne", dodao je Mijo.

Rekao je Brankici da je navikao da ga žene osvajaju. "To nije to", rekla je ona i istaknula da Mijo nije iskren. Otkrila mu je da ona voli da nju muškarci osvajaju. On je obećao mijenjati se ako je to bolje za njih.

"Iskreno mislim da se ne bude mijenjao. Mora biti po njegovom", zaključila je Brankica.

