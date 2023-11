Brankica pozvala Miju na red zbog druge žene: 'Gospodična mi se javila'

''Rekao sam, da si malo mlađa... Jer bih želio imati još jednog sina'', kazao je Mijo, dodavši da Brankica stalno potencira neke nesporazume, ''Bit ćemo prijatelji i OK. Ako ti je to bila namjera i želja... Uspjela si''.

Mijo je Brankicu poveo na romantični ručak, a ona je nazdravila za njihovo druženje i prijateljstvo, no još mu je jednom predbacila kako misli da nije posve iskren prema njoj i njihovom odnosu.

''Tražim da se ponašaš kao muškarac od 58 godina, a ne kao balavac. Gospodična mi se javila'', kazala je Brankica kako je na društvenim mrežama vidjela slike Mije s drugom, ''I ti si rekao da si u vezi''.

''Nisam rekao, ne želim se svađati ni s kim'', poručio joj je.

''Jesi li rekao da želiš dijete s njom? Jesi li rekao da dolazi vikendom?'', napadala ga je Brankica.

''Rekao sam da ta mala postoji, da se zagrijala, da je objavila neke slike... Razlika je u godinama'', kazao je, ''Mislio sam da je Brankica starija, iskusnija, ali očito smo različiti karakteri''.

''Isprovocirala si me, imaš prijatelja i to je to'', poručio joj je.

A unatoč brojnim odbijanjima, Branko i dalje pokušava osvojiti Smilju: ''Moje srce i sad samo kuca za nju'. Smilja mu je, pak, zamjerila što gleda i komentira druge žene dok su skupa, a farmer u tome nije vidio ništa sporno.