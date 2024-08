Brankica progovorila o svom 'zamršenom' odnosu s Mijom: 'Dobivam puno pitanja...'

Brankica i Mijo privukli su mnogo pozornosti svojim odnosom i njihovom kemijom koja se mogla primijetiti u 16. sezoni 'Ljubav je na selu'. Farmer je odabrao Brankicu za romantično putovanje nakon što se premišljao između nje i Ksenije, a kada se činilo da bi ondje mogli započeti vezu, došlo je do preokreta. Naime, posvađali su se na putovanju i na kraju je Brankica odlučila da je najbolje da budu samo prijatelji jer ne želi da joj itko laže.

Ona će ponovno tražiti srodnu dušu u 17. sezoni 'Ljubav je na selu', a sada se osvrnula na svoj odnos s Mijom. "Dragi ljudi, moram malo opet objasniti. Dobivam puno pitanja što je sa mnom i Mijom. Ako ste gledali show, onda znate što je bilo, ali zbunjujemo ljude jer vide da si šaljemo srčeka i tako u komentare. Mijo i ja smo ostali prijatelji. On je jedan divan čovjek koji nema pokvarenu dušu. Eto i to je to", napisala je Brankica.