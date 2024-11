Brankica za RTL.hr o Anamariji i Darku: 'Mogla sam ga zeznuti i ne bi znao kako se zove'

Anamarija i Darko su sve bliskiji te su između njih pali novi poljupci kada je farmer svoje dame odveo na izlet u Bjelovar. Prvo su podijelili sladoled i ljubili se pred Brankicom, a onda su otišli na romantičnu večeru. "Romantika je nešto drugo. Bolje da smo si jajca doma spekli i to onako u gaćama. To bi nam bilo više romantično nego da smo otišli na romantičnu večeru, ali je prekrasno od njega što je to napravio", komentirala je Anamarija. "Upoznao sam jednu dragu osobu i ne želim je pustiti", istaknuo je Darko.