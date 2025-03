Brankica za RTL.hr o Danu žena: 'Uživat ću u ženskom društvu, a mlađi sin me iznenadi svake godine'

Otkrila je i da dobije posebnu pažnju od djece na Dan žena. "Mlađi sin me iznenadi svake godine. Prošle godine sam dobila od njega ružu pa će vjerojatno nešto biti i danas. Kći se isto uvijek sjeti. Imam dobru djecu, hvala bogu i to mi je najbitnije. Razumiju me, a i ja njih. Ništa mi ne prigovaraju. Sretna sam s njima", rekla je Brankica.