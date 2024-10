Brankica za RTL.hr o Darkovoj ponudi: 'Ne može mu se sve vjerovati'

Darko je nakon satova plivanja s Anamarijom i Gabrijelom u bazenu prišao Brankici i pitao je želi li ići s njim na more. "Ako me pozoveš da", odgovorila mu je. "Ja te zovem sad", istaknuo je farmer.

Po njegovim riječima moglo se naslutiti da je Darko već odabrao Brankicu, a ona je za RTL.hr otkrila kako je shvatila njegove riječi.

"Shvatila sam to kao da me odabrao za kraj, za romantično putovanje. Govori mi od početka da je to to, da sam ja ta, da je zaljubljen u mene. Stalno sam mu ja u fokusu", ispričala je.

Ipak, priznala je da je muči i dalje što ne zna pokazati emocije. "Neobičan mi je. Previše je usredotočen na materijalno, treba uživati u životu. On to nije naučio. Kaže mi da idem s njim u Nizozemsku, a ne pita me kako sam ni ništa. Ja moram raditi, ne mogu biti cijeli dan u kući. Mislim da mu se ne može ni vjerovati sve što kaže", objasnila je Brankica.