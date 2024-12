Brankica za RTL.hr o Darkovom ispadu: 'Milena mu je rekla da to sve kaže, ali želim mu sreću'

"Klasika. To je Darko. Nisam ga htjela pozdraviti jer je rekao pred Anitom da se sa svima nama čuje, a to nije istina. Nije mi poslao nijednu poruku. Razočarao je čak i Gabrijelu", ispričala je.

Osvrnula se na njegov ispad. "Znala sam da će se tako posvađati sa mnom. Znam da mu je Milena rekla da to sve kaže. To su njezine riječi", otkrila je Brankica.

Smatra da je Milena pretjerala sa svojim ponašanjem. "Radila je užasne grimase. Priliči li to ženi od 50-ak godina? To dokazuje kakva je žena. Ona je manipulatorica i narcis. Znam da se nabacivala Miji kod kojeg sam bila prošle godine. Nije ga uspjela osvojiti pa je to boli. Žao mi je Darka što je završio s njom", istaknula je.