Brankica za RTL.hr o Darku i trzavicama: 'Stalno se hvali da radi vani i da ima puno kuća'

Između Brankice i Darka javile su se prve trzavice na spomen njegove obiteljske kuće. "Da sam na tvom mjestu, ovo je tvoja rodna kuća, ja bih sve to srušila. Kupila neku montažnu kućicu i to je to", rekla je Brankica. "Ne, to nema šanse. Dok sam ja živ, nema rušenja. I ako se ne obnovi, neka se ruši sama", objasnio je Darko.

Anamarija je rekla da ona ima tri kuće i ne bi nijednu rušila. "Ja osobno kao žena ne bih mogla s njim funkcionirati", zaključila je Brankica nakon njihove rasprave.