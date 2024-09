Brankica za RTL.hr o farmeru Darku: 'On se jadan izgubio s nas tri'

Brankica je za RTL.hr otkrila što su točno radili ona i Darko u sobi, no i što je zapravo očekivala... ''Ja sam nakon sat vremena druženja shvatila kakav je čovjek, nema prema ženama nikakvu emociju'', komentirala je. ''On me pozvao vidjeti sobu, iz znatiželje sam pristala i mislila, ako nešto i pokuša odbiti ga jer nisam takva... I došli smo u sobu i on je krenuo pričati o Nizozemskoj, o poslu i tulipanima... Tako da ja gledam - što je ovo'', ispričala je.

''A takav je, nema emocija, ne znam kako bih ga upisala. Također, Darko ne voli da mu se kaže istina u oči, on se odmah prebaci na nešto drugo'', rekla je, a bila je sigurna da je Darka dobro procijenila i da neće ništa pokušati u sobi. ''Nisam ništa očekivala. Većinu vremena sam pretpostavila da neće ništa pokušati, no ipak, kad me zvao da sam njegova, čisto sam mislila da će me možda primiti za ruku i pokušati me poljubit, probati nešto... Čisto iz radoznalosti sam išla'', priznala je Brankica.

Prokomentirala je odnos Darka i Anamarije, koja je zlatna djevojka.

''Nisam ljubomorna žena, njemu se sviđaju i Gabrijela i Anamarija. On se izgubio jadan s nas tri... Drago mi je što je Anamariji dao pažnje, dapače. Ona je izjavila da joj se jako sviđa'', zaključila je.

