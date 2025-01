Brankica za RTL.hr o farmeru Miji: 'Nikad ne reci nikad, a imam puno ljubavnih ponuda'

Brankica je za RTL.hr progovorila o komentarima na račun nje i Mije te je otkrila postoji li šansa da njihovo prijateljstvo ikad preraste u vezu.

"Mijo i ja imamo tu neku energiju. Ne znam uopće to opisati. Da nije napravio to što je napravio prije našeg romantičnog putovanja, mi bismo možda bili u vezi. Mi se volimo družiti, zabavljati zajedno. Imamo tu neku vibru. Ljudi to prepoznaju. Kažu da smo jedno za drugoga. Ja sam teška, odnosno ne ne volim da me netko zeza. Ajde, da je njemu uspjela ta veza koju je tada započeo, bila bih sretna zbog njega od srca, ali to nije uspjelo i onda mu je bilo žao. I znam da mu je iskreno žao zbog svega. Da mu sad dam priliku, ne bih imala povjerenja u njega zbog svega toga", objasnila je.