Brankica za RTL.hr o Mijinim lažima i drugoj ženi: 'Htio je i mene i nju. Ne volim muljatore'

Brankica i Mijo na romantičnom putovanju su se posvađali jer je ona prozvala farmera zbog laži i druge žene. Brankica je za RTL.hr komentirala svoj odnos s Mijom i otkrila što joj je zasmetalo u njegovom ponašanju.

"Posvađali smo se jer je ušao u show, a imao je neku vezu. Nisam to znala. Ta gospodična mi je poslala slike i rekla da je u vezi s njim", ispričala je.

Brankica je objasnila kako se ne bi naljutila da joj je Mijo rekao cijelu istinu i ispričao se. "Mislila sam da će mi na putovanju reći: 'Dogodilo se, oprosti'. Ali on ništa. Htio je i mene i nju. Htjela sam da mi sve pred kamerama prizna i tu smo se mi posvađali jer on to nije učinio. Ne volim muljatore, ja sam ušla u 'Ljubav je na selu' bez ikakvih repova iza sebe", istaknula je.